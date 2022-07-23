В Иран мог летать не путин, а его хромой двойник — разведка Украины

В СМИ распространяются слухи о том, что владимир путин на самом беле сильно болен, а его представительские функции исполняет двойник.

На встречу с президентом Турции Раджепом Тайипом Эрдоганом мог летать не глава рф владимир путин*, а его двойник, который часто прихрамывает.

Об этом рассказал глава ГУР Украины Кирилл Буданов.

Украинские журналисты задали разведчику вопрос относительно здоровья путина. Тот решил ответить намеком. Он попросил пересмотреть момент выхода российского президента из самолета.

«Посмотрите, пожалуйста, момент выхода условного Путина из самолета. Путин ли это вообще?», — спросил Буданов.

Момент выхода путина из самолета журналисты сняли на видео. На нем видно, что путин сильно хромает.

Курсор также сообщал, что в США заявили о критическом моменте в войне Украины против россии. Министр обороны США заявил, что контактная группа продолжает свою работу, потому что все понимают, с какой серьезной угрозой до сих пор сталкивается Украина.

Стало известно, почему армия россии отошла от Киева.

Наша редакция писала, что названы условия для возможного завершения войны в Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!