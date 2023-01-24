Катастрофа приближается: стрелки Часов Судного дня сдвинули вперед

Ученые рассказали, в чем видят угрозу для человечества.

Журнал «Бюллетень ученых-ядерщиков» в рамках традиционного ежегодного символического перевода стрелок Часов Судного дня перевел их на 10 секунд вперед.

Об этом сообщили на сайте «Бюллетеня«.

Теперь часы показывают 90 секунд до полуночи, символизирующей конец света. По словам экспертов, перевод обусловлен полномасштабным российским вторжением, угрожающим не только суверенитету Украины, но и более широким механизмам глобальной безопасности, сформированным после Второй мировой войны.

«И что хуже всего, плохо завуалированные угрозы *россии применить ядерное оружие напоминают миру о том, что эскалация конфликта — по случайности, умыслу или просчету — представляет собой ужасный риск», ‒ сказано в заявлении.

В журнале утверждают, что действия российской федерации вступают в противоречие со многими обязательствами, которые дал кремль.

«В 1994 году россия присоединилась к Соединенным Штатам и Соединенному Королевству в Будапеште, чтобы торжественно провозгласить, что она будет «уважать независимость и суверенитет, и существующие границы Украины» и «воздерживаться от угрозы или применения силы против территориальной целостности или политической независимости Украины…». Эти заверения были даны явно с пониманием того, что Украина откажется от ядерного оружия на своей территории и подпишет Договор о нераспространении ядерного оружия — и то, и другое Украина сделала», ‒ добавили ученые.

Несмотря на обязательства путин посеял опасность по всем территориям Украины, в том числе в Чернобыле и Запорожской АЭС, что является нарушением всех международных протоколов. Человечество оказалось перед риском распространения радиоактивных материалов.

«Курсор» сообщал, что россияне обстреливают захваченные ими города и села для дискредитации ВСУ.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!