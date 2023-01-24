Россияне обстреливают захваченные ими города и села для дискредитации ВСУ — мнение

Россия целенаправленно обстреливает оккупированную территорию Херсонской области, обвиняя в этом Украину. Цель оккупантов вполне понятна – дискредитация ВСУ.

Об этом говорится в материале портала Moldova News.

Отмечается, что российские войска обстреливают захваченные ими города и села с тем, чтобы обвинить украинскую сторону в обстрелах домов мирных граждан, что, конечно же, не соответствует действительности.

«Но верить кремлю* – себя не уважать. Эту аксиому, пожалуй, уже хорошо осознали в мире после 24 февраля 2022 года. Хотя и до этого момента поводов для недоверия было более чем достаточно. Ведь именно россия фактически уничтожила всю систему международной безопасности своими угрозами, шантажом, постоянными односторонними нарушениями норм и правил системы безопасности в мире», — пишет издание.

Авторы статьи напоминают, что в 2022 году украинский город Херсон и большая часть Херсонской области более 8 месяцев находились под оккупацией россиян. Но в ноябре россия, успевшая объявить захваченный город своим навсегда, была вынуждена вывести войска из Херсона и правобережной части Херсонской области. Теперь же армия рф регулярно обстреливает из реактивной артиллерии «свой» же, как заявили в кремле, город и регион.

«Вполне очевидно, что оккупанты не готовы принять поражение на юге Украины. Но, очевидно, если россия больше не может владеть территорией, то она намерена уничтожить ее. Теперь российские войска бомбят и убивают людей, которые, как настаивает путин, являются «российскими гражданами», которых он всеми силами далее пытается «защитить» убивая. Бомбят и оккупированную территорию, утверждая, что ни причем», — говорится в материале.

Кроме того, пишет издание, на временно захваченной части Херсонской области сложилась сложная гуманитарная ситуация: оккупанты закрывают для гражданских больницы, выводят из обращения гривну, есть проблема со снабжением медикаментами, пытаются осуществить новую волну так называемой эвакуации, а фактически депортации людей.

«Понятно, что даже якобы добровольная эвакуация в россию или на оккупированные ею территории является вынужденной, ведь страна-агрессор создала условия, при которых украинцы вместе с детьми вынуждены ехать именно туда. Война – не повод похищать детей у родителей, как сейчас делает рф в Украине. Это запрещено Конвенцией Организации Объединенных Наций 1948 года о предотвращении преступления геноцида и наказании за него», — пишет СМИ.

Авторы отмечают, что вывоз украинских детей в россию и попытки промыть им мозги, лишив их языка и культуры – еще одно преступление геноцида, которое требует судебного преследования.

«Российский террор в Украине продолжается. И остановить его может единство цивилизованного мира, в частности усиление санкционного влияния на рф. Сейчас россия стала самой подсанкционной страной мира и именно санкции стали одним из ответов кремлю на агрессию. Каждый террорист должен ответить за свои преступления: и лично, и как государство-террорист — своей изоляцией и деградацией», — резюмирует издание.

Ранее эксперты назвали три основных сценария проигрыша россии.

Курсор сообщал, что в рф придумали новую провокацию, согласно которой евреи в партнерстве с Зеленским крадут органы у украинцев.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!