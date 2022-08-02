Каждая ракета попадает в цель: Украина не потеряла ни одного HIMARS

Украинские военнослужащие быстро освоили американские реактивные системы залпового огня HIMARS и успешно применяют их на фронте.

Вооруженные силы Украины активно применяют на фронте против российской армии западное оружие, в частности американские реактивные системы залпового огня HIMARS. Командующий войсками ОК «Юг», генерал-майор Андрей Ковальчук рассказал, что Украине не потеряла еще ни одной установки.

Об этом он рассказал изданию Tablet magazine.

По его словам, тому, как украинцы смогли быстро освоить американское вооружение и успешно применять его против российских позиций, удивляет даже американцев.

Андрей Ковальчук отметил, что россиянам не удалось повредить еще ни одного HIMARS. Каждый снаряд реактивной системы эффективно попадает в цель и наносит противнику большие потери. Каждый выстрел разрушает мосты или склады с вражескими боеприпасами.

Командующий войсками ОК «Юг» также рассказала, что в Украине уже мобилизовано полмиллиона человек, и если будет необходимо, то на службу призовут еще столько же солдат. Однако для продолжения наступления ВСУ нужно больше поставок тяжелого вооружения.

Отметим, что дальность HIMARS составляет от 70 до 500 км, они могут вести огонь управляемыми и неуправляемыми ракетами. Реактивные системы залпового огня предназначены для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств ПВО и огневой поддержки.

«Курсор» писал ранее, что американские системы залпового огня HIMARS, успешно применяемые украинскими военными, меняют ход военных действий.