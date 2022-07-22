HIMARS изменили правила войны в Украине: россия отводит войска

Украинские военные весьма успешно применяют ракетные системы HIMARS — российским войскам не остается ничего, кроме как отводить свои войска и переносить склады дальше от линии фронта.

Американские системы залпового огня HIMARS, успешно применяемые украинскими военными, меняют ход военных действий. Захватчики рф* не успевают адаптироваться к западному оружию и спешно отводят войска на безопасное расстояние.

Пока армия оккупантов освобождает передовые позиции и оставляет их без своевременных поставок оружия, Украина имеет шанс перейти в контрнаступление на Херсонском и Запорожском направлениях.

Сейчас Украина пытается согласовать поставки ракет большей дальности, до 300 км, что даст возможность кардинально изменить ход войны.

В случае поставки такого оружия обезопасить склады боеприпасов и эвакуировать их за пределы действия MLRS будет почти невозможно. Тогда рф придется существенно сокращать расходы снарядов. И, возможно, даже отказываться от определенных направлений, чтобы сократить линию фронта.

Резко изменили ситуацию на фронте не только HIMARS, но и гаубицы М777 с GPS и высокоточными снарядами Excalibur, бьющими на расстояние до 40 км, а также немецкие установки Panzerhaubitze 2000 со снарядами SMArt с системой самонаведения, обеспечивающими прицельную дальность выстрелов до 65 км.

У рф сейчас два пути: либо рассредоточить склады с БК и усложнить таким образом логистику, либо обезвредить украинскую артиллерию. Армия рф пошла третьим путем — она сообщила, что уничтожила системы HIMARS, и даже попыталась предоставить видео в доказательство, но при этом в Украине отчитались, что ни одна система РСЗО не пострадала.

Ранее Курсор писал, что Bellingcat узнали, почему гиркин может свободно критиковать действия рф в войне против Украины. Журналисты считают, что игоря гиркина (стрелкова) поддерживают некоторые силовые группы в россии.

Курсор также сообщал, что в США заявили о критическом моменте в войне Украины против россии. Министр обороны США заявил, что контактная группа продолжает свою работу, потому что все понимают, с какой серьезной угрозой до сих пор сталкивается Украина.

Стало известно, почему армия россии отошла от Киева. Президент россии владимир путин заявил, что это было сделано для того, чтобы были «созданы условия для переговоров» с властями Украины.

Наша редакция писала, что названы условия для возможного завершения войны в Украине. Сейчас многие задаются вопросом, когда же может закончится развязанная россией* война против Украины?

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!