Диктаторы обменялись лестностями.

Сегодняшний день ознаменовался для *россии не только прибытием Ким Чен Ына, но также оговорками, сделанными переводчиком лидера КНДР и пресс-секретарем президента дмитрием песковым.

Так, когда начался торжественный обед, завершивший переговоры между лидерами рф и Северной Кореи, владимир путин поднял тост «за дальнейшее укрепление дружбы и сотрудничества» между странами.

В ответ Ким Чен Ын решил зачитать историю, начавшуюся со слов:

«С первого момента вступления на российскую землю я почувствовал боевой дух и кипучую действительность...»

Однако многие пользователей соцсетей справедливо заметили, что переводчик диктатора допустил оплошность, когда переводил словосочетание "кипучая действительность":

Кроме этого, странной оговоркой отметился песков, когда упомянул о "российской федерации":

Напомним, что сегодня с визитом в россию прибыл северокорейский диктатор. Ким Чен Ын и путин завершили свою встречу на космодроме «Восточный», где провели осмотр нескольких объектов космодрома, в том числе космического ракетного комплекса «Союз».

Переговоры в расширенном составе длились более часа, после чего началась беседа тет-а-тет. В ходе встречи Ким Чен Ын сказал, что первый приоритет для его страны – отношения с россией.

По его словам, Пхеньян хочет развивать отношения с москвой и всегда поддерживает политику путина. Он выразил надежду, что страны всегда будут вместе бороться "против империализма и за строительство суверенного государства". Кроме этого, диктатор КНДР заявил, что уверен в победе россии в войне против Украины над «сборищем зла».

«Курсор» ранее писал, что певица Лайма Вайкуле "разнесла" россиян, поддерживающих путинский режим.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.