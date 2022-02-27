Кличко об эвакуации из Киева: Все пути заблокированы, сейчас мы в окружении

Судя по комментарию Кличко, все выезды из столицы заблокированы. Однако после публикации интервью пресс-секретарь мэра Киева опровергла эту информацию и сообщила, что Виталий Кличко записывает новое видеообращение.

Киев окружен и эвакуация мирных жителей невозможна. Об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко, отвечая на вопрос журналистов Associated Press о ситуации в столице Украины.

«Мы не можем это сделать, все выезды заблокированы. Прямо сейчас мы окружены», — заявил Кличко.

После публикации интервью пресс-секретарь Кличко опровергла информацию о том, что Киев в блокаде, сказав, что это «брехня и манипуляция», и мэр скоро выпустит видео с опровержением. Не исключено, что журналисты Associated Press неправильно поняли слова мэра.

«Во-первых, судя по ответу Кличко, он заявил, что сейчас опасно эвакуировать население. Во-вторых, мрази пропагандисткие, хватит перекручивать. Вам в аду отдельное место приготовлено за все это вранье. Киев НЕ окружен. Киев борется и не сдается!», — написал украинский нардеп Алексей Гончаренко в своем телеграме после выхода интервью.

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