Командиры рф больше переживают за технику, чем за людей — перехват разговора

Украинская разведка опубликовала очередной разговор российского оккупанта со своими родственниками, в котором он жалуется на свое командование.

Большинство российских солдат, которых отправили на войну в Украину, находятся в деморализованном состоянии. Они часто жалуются родственникам на халатное отношение своего командования.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины опубликовали очередной перехват разговора российского оккупанта со своей мамой, в котором он рассказывает, что командиры больше переживают за технику, чем за солдат.

Мать захватчика, которого зовут Александр, рассказала, что по российскому телевидению сообщают о поражениях украинской армии, что им больше не дают денег западные страны, а поставки оружия приостанавливают. Но оккупант говорит, что это неправда, отмечая, что в украинских военных как раз все получается.

Солдат рф* также пожаловался маме на своих командиров, подчеркнув, что им совершенно безразлично на людей.

«Здесь больше за технику, чем за человека», – отметил россиянин.

Женщина начала убеждать сына, что, когда он вернется домой, она будет добиваться того, чтобы его больше не отправляли на фронт. Оккупант же признался, что боится сесть в тюрьму за дезертирство. И мать подтвердила такую вероятность.

«Здесь путин сказал считать дезертирством и сразу… Сажать! Как дезертирство считать и сажать. Я не понимаю, почему. На какой срок – не знаю», – сказала женщина.

«Курсор» ранее писал, что российские оккупанты хвастаются своим родственникам и друзьям убийствами мирных украинцев. Так, был перехвачен разговор солдата армии рф со своей сестрой.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!