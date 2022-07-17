Российский солдат рассказал сестре, как убил украинку — перехват разговора

Оккупант пожаловался, что не мог из-за этого заснуть. Однако его утешали другие солдаты, говоря, что он якобы все сделал правильно.

Российские оккупанты хвастаются своим родственникам и друзьям убийствами мирных украинцев. Так, был перехвачен разговор солдата армии рф* со своей сестрой. Во время него он рассказал о том, как застрелил украинскую женщину.

По его словам, убитая якобы корректировала огонь ВСУ. При этом он заявил, что его батальон практически полностью был уничтожен, а потому ему пришлось перевестись в артиллерийские войска.

Оккупант пожаловался, что не мог заснуть из-за того, что сделал. Однако его утешали другие солдаты, приговаривая, что он все правильно сделал. Также оккупант рассказал, что застрелил мужчину, вставшего перед ним на колени и просившего о пощаде.

Ранее редакция нашего сайта писала, что семья британца, умершего в плену у «ДНР», обвинила в случившемся россию.

Еще напомним, что военный эксперт предупреждает о массированном ракетном ударе по Украине.

Также Курсор сообщал, что в рф стремительно растёт число суицидов среди военнослужащих, вернувшихся с войны в Украине.