Российский солдат рассказал сестре, как убил украинку — перехват разговора

Российские оккупанты хвастаются своим родственникам и друзьям убийствами мирных украинцев. Так, был перехвачен разговор солдата армии рф* со своей сестрой. Во время него он рассказал о том, как застрелил украинскую женщину.
По его словам, убитая якобы корректировала огонь ВСУ. При этом он заявил, что его батальон практически полностью был уничтожен, а потому ему пришлось перевестись в артиллерийские войска.
Оккупант пожаловался, что не мог заснуть из-за того, что сделал. Однако его утешали другие солдаты, приговаривая, что он все правильно сделал. Также оккупант рассказал, что застрелил мужчину, вставшего перед ним на колени и просившего о пощаде.
Ранее редакция нашего сайта писала, что семья британца, умершего в плену у «ДНР», обвинила в случившемся россию.
Еще напомним, что военный эксперт предупреждает о массированном ракетном ударе по Украине.
Также Курсор сообщал, что в рф стремительно растёт число суицидов среди военнослужащих, вернувшихся с войны в Украине.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!