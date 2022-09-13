Командование рф не отпускает со службы солдат с истекшим контрактом

В украинской спецслужбе отметили, если раньше контрактников рф* спустя 1-3 месяца отпускали, то в сентябре ситуация в корне изменилась.

На войне российская федерация продолжает нести огромные потери, в связи с этим армия страны-агрессора начала испытывать дефицит личного состава. Многие добровольцы массово отказываются идти на фронт, а тех, у кого закончился контракт — не отпускают домой.

Об этом сообщает «24 канал» со ссылкой на источники в украинской спецслужбе.

Отмечается, что раньше российских контрактников после 1-3 месяцев службы отпускали беспрепятственно, а в сентябре ситуация изменилась. Командование рф получило приказ не отпускать со службы солдат, у которого истек срок контракта. Судя по всему, в россии стало значительно меньше тех, кто готов ехать на войну в Украину, даже несмотря на материальный фактор.

Солдат теперь заставляют согласиться на продление контрактов, а в случае несогласия принудительно переводят либо в добровольцы, либо лишают их выплат.

Также источники в украинских спецслужбах отметили, что сейчас оккупанты столкнулись с проблемой нехватки зимней формы. Они замерзают из-за понижения температуры, большинство из них даже не имеет флисовых курток.

«Курсор» писал ранее, что российские солдаты массово пытаются избежать участия в войне против украинских сил. Дошло до того, что оккупанты запретили отпуска в своих рядах из-за нежелания значительного количества военных рф возвращаться на войну.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!