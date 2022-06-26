Российские военные массово отказываются идти на войну против Украины

Российские солдаты массово пытаются избежать участия в войне против украинских сил. Дошло до того, что оккупанты запретили отпуска в своих рядах из-за нежелания значительного количества военных рф* возвращаться на войну.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Сейчас силы обороны Украины наносят врагу потери на всех направлениях. Поэтому захватчики любым способом пытаются избежать боевых действий, отметили в штабе. В связи с отказом возвращаться на территорию Украины значительной части оккупантов, которые были отведены для восстановления боеспособности, командование запретило любые отпуска личному составу. Это еще больше ломает моральных дух россиян.

Отметим, потери российской армии по состоянию на 26 июня составили 34 850 человек, что на 150 человек больше по сравнению с предыдущими сутками. И это только подтвержденные случаи, реальное число жертв может быть куда выше.

Курсор сообщал, что Украина готова за месяц перевести вооружение на стандарты НАТО. Военные Украины легко и быстро осваивают новейшее вооружение, предоставляемое Западом. Выйти на высокие стандарты альянса украинская армия способна всего за месяц.

Редакция ранее писала, что американский историк заявил, что НАТО скоро вмешается в войну Украины с россией. По словам специалиста, войну в Украине не остановит даже смерть владимира путина. В россии достаточно людей, которые хотят продолжения боевых действий.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!