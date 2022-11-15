Кремль прокомментировал резолюцию ООН о репарациях Украине

Пресс-секретарь президент рф *дмитрий песков сказал, что россия выступает «категорически против» резолюции Генеральной ассамблеи ООН о выплате репараций Украине.
Об этом сообщает «Интерфакс».
«Естественно, организаторы этого процесса пытаются завершить грабеж наших ЗВР, которые были совершенно незаконным образом заблокированы. Собственно, формализация этого грабежа с использованием площадки ООН», – заявил песков.
По словам представителя государства-агрессора, решение ООН характеризуется рекомендательным характером и «не является юридически обязывающим». Песков сказал, что кремль будет бороться с «рейдерским захватом» замороженных российских активов, а также его возмутило «попрание всех основ и правил частной собственности и международного права».
Пресс-секретарь диктатора добавил, что в россии «внимательно следят за позицией», которой придерживаются союзники рф по различным вопросам.
Также «Курсор» сообщал, что в ООН проголосовали по резолюции о взыскании репараций с рф, в том числе Израиль.
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