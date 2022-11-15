Позиция Израиля: в ООН проголосовали по резолюции о взыскании репараций с рф

Ассамблея ООН приняла резолюцию 94 голосами, при этом против голосовали 14 стран, а 73 государства, включая Израиль, воздержались.

Генеральная Ассамблея ООН в понедельник большинством приняла проект резолюции о взыскании с россии* репараций за ущерб, причиненный Украине.

Напомним, 73 страны воздержались и 14 стран высказались против.

Израиль стал единственной западной страной Напомним, которая воздержалась при голосовании Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по резолюции, поддерживающей механизм выплаты россией* репараций за вторжение в Украину, что явилось очевидным актом возмездия через несколько дней после того, как Киев проголосовал за антиизраильские резолюции.

Миссия Израиля при ООН не комментировала и не делала заявлений, объясняющих это решение.

Один из израильских чиновников заявил, что такая позиция не была вызвана разочарованием в Украине, но Израиль опасается, что голосование в пользу репараций для Украины создаст прецедент, который будет применяться к палестинским беженцам.

Также СМИ сообщают, что решение воздержаться было принято до голосования Украиной против интересов Израиля.

В понедельник позиция Израиля представила собой отход от тенденции в отношении Иерусалима в ООН, где Израиль поддержал проукраинские меры после нерешительности сделать это в первые дни российского вторжения на фоне опасений повредить отношениям с россией.

Резолюция ООН не имеет обязательной силы и призывает к созданию системы возмещения россией ущерба за войну, в которой было убито или ранено, по международным оценкам, более 200 000 человек с обеих сторон.

Ранее Курсор писал, что ООН призвала россию возместить нанесенный Украине ущерб.

Также сообщалось, что стала известна реакция Израиля на голосование Украины в ООН.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!