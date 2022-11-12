Кремль рассыпался новыми угрозами в адрес Украины на фоне побега из Херсона

По словам медведева, россия еще не использовала весь «арсенал возможных средств поражения»; рогозин пригрозил применением «экспериментального оружия».

Россия ведет боевую работу, стараясь максимально сохранять жизни своих военнослужащих и мирного населения. При этом враги не считают жизней своих солдат и гражданских, «и в этом наша огромная нравственная разница с ними».

Такое мнение в своем Telegram-канале высказал заместитель председателя совета безопасности российской федерации дмитрий медведев*.

По его словам, россия в одиночку сражается с НАТО и западным миром.

«Поэтому любые параллели с прошлым неверны или условны. Кроме одной: мы и в одиночку умеем уничтожать мощного врага или вражеские союзы», — написал медведев.

Он также отметил, что россия «по очевидным всем разумным людям причинам пока не использовала весь свой арсенал возможных средств поражения».

«И не наносила удары по всем возможным вражеским целям, расположенным в населенных пунктах. И не только из присущей нам человеческой доброты. Всему свое время», — резюмировал замглавы совбеза рф.

В свою очередь бывший глава «роскосмоса» дмитрий рогозин в интервью одному из российских пропагандистских СМИ заявил о вероятности применения «экспериментального оружия» на фронте против Украины.

По его словам, инспекторская группа «царские волки» предлагают разработчикам применить во время войны «перспективное оружие и военные комплексы», не попавшие под серийное производство.

«Я шесть с половиной лет работал в правительстве российской федерации и глубоко в курсе тех же новых разработок. Часть из них по разным причинам просто не пошла в серию. Эти коллективы существуют, и для них мы сейчас даем возможность применить их средства», — сказал рогозин.

Как сообщал Курсор, в сети продолжают появляться новые видео освобожденного от российских оккупантов украинского города Херсон.

Как известно, после 8 месяцев ада Херсон освобожден от оккупации. Жители города встречают украинских военных со слезами на глазах. Украинские солдаты на каждой улице попадают в объятия херсонцев.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!