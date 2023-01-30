Кремль саботирует репатриацию: в плену у оккупантов находится 800 тяжелораненых солдат ВСУ

На сегодняшний день в российском плену удерживается 800 солдат Вооруженных сил Украины с тяжелыми ранениями и страна добивается проведения процедуры репатриации своих военных, но кремль* всячески саботирует этот процесс, нарушая в очередной раз международное право и статью 110 Третьей Женевской конвенции.

Эта процедура не является обменом, она означает, что каждая из сторон военного конфликта возвращает тяжелораненых солдат без всяких условий и привязки к количеству. Речь идет о военных с ранениями, излечение которых может занять длительное время, вплоть до года. Но рф бойкотирует переговорный процесс, пренебрегая международным правом.

При этом, есть факты массового издевательства и пыток украинских военных российскими оккупантами в плену. Во время допросов их бьют прикладом от автомата, душат, применяют плоскогубцы, электроток, вводят в организм неизвестные препараты, после чего солдаты ВСУ получают увечья, теряют память, сознание и остаются на всю жизнь инвалидами.

Так, имеется видео пыток украинского военнослужащего российскими солдатами. Издевательства над военнопленным происходили на территории санатория «Приволье» в Луганской области.

Также россияне пытали украинских военных в колонии, расположенной во временно оккупированной Еленовке. Чтобы скрыть следы своих бесчеловечных издевательств, рф спланировала взрыв, в результате которого погибло 53 бойца ВСУ. Доступ к колонии международные организации для расследования трагедии не получили до сих пор.

Ответом европейского сообщества на саботаж обмена и репатриации тяжелораненых пленных со стороны российской федерацией, должно стать усиление давления на путинский режим и увеличение поставок Украине необходимого вооружения для того, чтобы ВСУ побыстрее освободили свою территорию от агрессора.

«Курсор» писал ранее, что Вооруженные Силы Украины (ВСУ) деоккупировали 40 процентов территорий, которые российская федерация взяла под контроль с начала полномасштабного вторжения.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!