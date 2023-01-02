В ВСУ рассказали, сколько украинских территорий уже освобождено с 24 февраля

По словам Валерия Залужного, Силы обороны Украины также освободили более четверти территорий, захваченных врагом с 2014 года.

Вооруженные Силы Украины (ВСУ) освободили 40% территорий, которые российская федерация* оккупировала с начала полномасштабного вторжения.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

По его словам, кроме освобождения 40% оккупированных после 24 февраля земель Украины, Силы обороны также освободили 28% территорий, захваченных врагом с 2014 года.

Залужный отметил, что после освобождения правого берега Днепра в Херсонской области общая площадь деоккупированных территорий достигла почти 40 000 кв. км.

Генерал также подчеркнул, что ВСУ сдерживают врага на сухопутном участке протяженностью 3786 км. При этом активная линия фронта составляет 1500 км.

Ранее Курсор писал, что эксперт рассказал, в каком случае рф может организовать паузу в войне. По его словам, армия рф переводит три участка фронта в глухую оборону.

Кроме этого, российский политолог считает, что режим путина дал трещину. В плане общественной поддержки рф очень сильно проигрывает Украине.

Курсор писал, что путин заявил о том, что россия готова вести диалог со всеми сторонами, участвующими в войне в Украине, но Киев и его западные покровители отказываются вести переговоры.

Курсор сообщал, что российская федерация продолжает обстреливать территорию Украины, но делает это с паузами, поскольку оккупанты испытывают дефицит боеприпасов и ищут советские снаряды по всему миру.

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