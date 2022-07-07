Кремль скрывает огромные потери армии рф в Украине: названо число погибших солдат

Об этом в Фейсбуке сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

Также уничтожены: 1602 (+2 за последние сутки) вражеских танка; боевые бронированные машины — 3797 (+8), артиллерийские системы — 815 (+3), РСЗО — 247 (+0), средств ПВО — 107 (+0), самолеты — 217 (+0), вертолеты — 187 (+0) ), БПЛА оперативно-тактического уровня — 667(+3), крылатые ракеты — 155(+2), корабли/катера — 15(+0), автомобильная техника и автоцистерны — 2665(+17), специальная техника — 66(+1).

По данным Генштаба, наибольшие потери противник понес на Авдеевском и Бахмутском направлениях.

Но и на этом неприятности россиян на украинских землях не заканчиваются. Так, за неделю украинские военные уничтожили 16 позиций, где размещались российские казармы и склады с боеприпасами. Среди уничтоженного: склады с боеприпасами в Перевальске, Попасной, Кадиевке Луганской области; Ясиноватой, Снежном, Маковке, Донецке; Чернобаевке, Великом Бурлуке и Херсоне.

Ранее Курсор писал, что болгарский журналист и военный эксперт Христо Грозев заявил, что в кремле есть «крот» рангом выше лаврова. По его словам, в российской властной верхушке есть высокоранговый чиновник, который «слил» информацию о начале войны до ее начала американским представителям.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!