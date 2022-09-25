Кремль закроет границы для мужчин мобилизационного возраста 28 сентября, – СМИ

Власти россии* готовы закрыт границы страны для мужчин, которые подлежат мобилизации в армию рф. Это якобы в кремле планируют объявить 28 сентября после проведения псеводореферендумов на оккупированных территориях Украины.

Планируется ввести что-то вроде «выездных виз». Для того чтобы покинуть Россию, мужчинам придется получить разрешение командования военного пополнения.

Об этом сообщает независимый российский портал Meduza со ссылкой на свои источники в кремле.

По информации российских агентства, москва может объявить об аннексии участков 30 сентября, через три дня после окончания плебисцитов. Эксперты подозревают, что аннексия участков будет использована в первую очередь для пропаганды. Власти рф будут убеждать граждан, что Украина теперь является агрессором, потому что нападает на территории, «принадлежащие» россии.

Россия может объявить об аннексии оккупированных территорий Украины 30 сентября. На данный момент подтверждений этой информации нет.

С 23 по 27 сентября в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также на оккупированных территориях Херсонской, Запорожской и Донецкой областях проводят незаконные референдумы и присоединении к россии. Армия оккупантов наблюдает за процессом.

В некоторых местах, например в Запорожской области, по квартирам ходят специальные бригады, состоящие из членов избирательных комиссий и милиционеров, вооруженных автоматами. Именно в их компании жители должны решить, хотят ли они присоединения своего региона к рф. В самой россии тоже идет плебисцит, где якобы голосуют беженцы с оккупированных территорий.

Ранее «Курсор» сообщал, что российские власти объявили частичную мобилизацию, которая по факту превратилась в общую. Кремль готов отправлять российских граждан без боевого опыта на временно оккупированные территории Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!