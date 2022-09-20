Путин и шойгу анонсировали «срочные» заявления по поводу псевдореферендумов на территории Украины

Журналисты ожидают, что агрессоры выступят до конца этого дня, вторника. Пока неизвестно, какие именно заявления может сделать путин и шойгу.
Об этом сообщает российское издание РБК со ссылкой на три источника, называющиеся близкими к администрации путина.
На фоне этого в пресс-службе Елисейского дворца заявили, что президент Франции Эммануэль Макрон запросил срочный телефонный разговор с владимиром путиным, но ему, как пишут СМИ, отказали. Также канцлер Германии Олаф Шольц назвал эти «референдумы» о присоединении оккупированных территорий Украины к рф неприемлемыми. По его словам, они не охватываются «международным правом и договоренностями, достигнутыми международным сообществом».
Ранее мы рассказывали, что лнр подтвердили даты проведения «референдумов» о присоединении к рф.
* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!