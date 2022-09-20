Путин и шойгу анонсировали «срочные» заявления по поводу псевдореферендумов на территории Украины

20 сентября президент россии владимир путин и министр обороны сергей шойгу могут выступить касаемо так называемых референдумов на оккупированных территориях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

Журналисты ожидают, что агрессоры выступят до конца этого дня, вторника. Пока неизвестно, какие именно заявления может сделать путин и шойгу.

Об этом сообщает российское издание РБК со ссылкой на три источника, называющиеся близкими к администрации путина.

На фоне этого в пресс-службе Елисейского дворца заявили, что президент Франции Эммануэль Макрон запросил срочный телефонный разговор с владимиром путиным, но ему, как пишут СМИ, отказали. Также канцлер Германии Олаф Шольц назвал эти «референдумы» о присоединении оккупированных территорий Украины к рф неприемлемыми. По его словам, они не охватываются «международным правом и договоренностями, достигнутыми международным сообществом».

Ранее мы рассказывали, что лнр подтвердили даты проведения «референдумов» о присоединении к рф.

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