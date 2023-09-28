Крупнейшая криптобиржа мира Binance уходит из россии

Компания полностью прекращает сотрудничество с россиянами из-за нападения на Украину.

Крупнейшая криптобиржа в мире, Binance, объявила о соглашении по продаже своего российского бизнеса. Покупателем выступила компания CommEX.

Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте компании.

С целью обеспечения постепенного перевода существующих пользователей на другую платформу, процесс отключения планируется завершить в течение года.

"Смотря в будущее, мы признаем, что работа в россии несовместима со стратегией Binance по соблюдению требований", – сказал директор по соблюдению нормативных требований биржи Ной Перлман.

Таким образом, Binance в ближайшие месяцы завершит свою деятельность в россии, закрыв биржевые услуги и другие виды бизнеса. Финансовые детали этой сделки остаются конфиденциальными. Согласно соглашению, Binance полностью выходит с российского рынка.

Ранее весной, крупнейший в мире производитель алкоголя, французская компания Pernod Ricard, объявила о своем выходе с российского рынка. Летом этого года компания Carlsberg, один из крупнейших производителей пива в мире, заявила о продаже своего бизнеса в *россии.

Кроме того, российский рынок покинула шведская компания Essity, производитель таких товаров, как туалетная бумага Zewa, гигиенические прокладки Libresse и подгузники Libero.

Напомним, дефицит важных продуктов возник в рф — разведка Британии назвала причины.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!