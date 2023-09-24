Дефицит важных продуктов возник в рф — разведка Британии назвала причины

При этом пострадают рядовые россияне.

Стало известно, что в последние недели в россии* наблюдается нехватка бензина и дизеля. Однако, это вряд ли напрямую связано с войной.

Информацией на этот счет поделились Минобороны Британии в Twitter.

Согласно их данным, дефицит возник из-за ряда факторов, среди которых спрос со стороны сельскохозяйственного сектора, ежегодное летнее обслуживание нефтеперерабатывающих заводов и привлекательные цены на экспорт. В сложившийся ситуации у россии не оставалось иного выхода кроме того как приостановить почти весь экспорт бензина и дизеля, что россияне и сделали 21 сентября.

Разведка отметила, что такое решение может повлиять на страны, которые зависят от российского топлива. В частности, это еще больше ограничит поставки на глобальном рынке, оказывая наибольшее влияние на страны, зависящие сейчас от поставок топлива из россии.

Ранее "Курсор" писал о том, что российские оккупационные войска жалуются на нехватку боеприпасов, а еще у них начались проблемы и с другими поставками, которые могут замедлить их продвижение.

Также мы сообщали, что в ISW рассказали о главных проблемах российской армии на востоке Украины. В результате этих проблем российские командиры стали постоянно наказывать своих солдат за то, что они не выпускают автомобили на задание, а военнослужащие рф начали ощущать, что больше "воюют" со своим командованием.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!