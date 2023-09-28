Меню
Все разделы

Крупнейшие аэропорты россии атаковали хакеры - что известно

13:37, Сегодня
Новости СНГ
аэропорт ходьба фото
Фото: Pixabay
Очень мощная DDoS-атака из-за границы направлена на систему регистрации пассажиров.

В четверг, 28 сентября, в российской федерации* сообщили, что крупные аэропорты страны столкнулись с мощной DDoS-атакой. О сбоях в работе сообщили работники домодедово, внуково и шереметьево.

Об этом сообщает телеграмм-канал Mash.

Из-за хакерской атаки, направленной на систему регистрации пассажиров, в аэропортах образовались огромные очереди, стойки регистрации не работают, а некоторые рейсы задержаны. Под удар попала российская система "Леонардо" — недавно на нее перешли местные авиакомпании, чтобы уйти от зарубежных сервисов.

Пока неизвестно, кто именно стоит за этой атакой. Обычно в россии, по традиции, во всем обвиняют Украину, но пока нет никаких данных о том, что это сделала именно ее IT-Армия.

Работники аэропортов обещают возобновить работу в ближайшее время.

"Курсор" писал ранее, что представители министерства здравоохранения Израиля подозревают, что на компьютерные системы психиатрического центра "Кфар-Шауль Эйтаним" была совершена хакерская атака.

Еще мы писали, что хакеры взломали федеральное телевидение в краснодарском крае рф и показали балет "Лебединое озеро" и видеоролик с бойцами Вооруженных Сил Украины.

Напомним, что хакеры из КНДР совершили взлом компьютерных сетей корпорации из россии, производящей баллистические и крылатые ракеты. Они владели доступом к сети с конца 2021 до мая 2022 года.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!

Автор материала
Комментируйте новости Курсор в Facebook
Читайте последние новости Курсор в Telegram
ТЭГИ:

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Больше новостей
Все новости
Информация
О насОбратная связьИнформация об ограниченияхКомментарии в наших соцсетях
Наши партнеры
сursorinfo.co.il © Все права защищены
facebook telegram whatsapp viber instagram youtube camera images logo general logo general white