Кто станет президентом рф после путина: СМИ составили список кандидатов

В списке есть кандидаты, которых может выбрать сам владимир путин*, а также те, кто займет его место, когда он будет свергнут.

Начатая против Украины полномасштабная война, большие потери на фронте и проблемы, с которым сталкивается армия рф, повышают вероятность того, что путинскому режиму приходит конец. Но как произойдет трансфер власти пока неизвестно.

Американское издание Politico представило список кандидатов, которые могут занять пост путина.

Если глава кремля сам решит уйти с должности президента, то по данным СМИ, он может выбирать преемника среди таких лиц:

Николай Патрушев — бывший директор фсб и нынешний секретарь СБ россии. путину нравится, что у них с Патрушевым совпадает мировоззрение, пронизанное враждебностью к Западу.

Дмитрий Медведев — заместитель председателя Совета Безопасности рф. В 2008 году путин уже передавал бразды правления Медведеву, но при этом сумел сохранить в своих руках полную власть, поэтому его кандидатура ему вполне подходит.

Алексей Дюмин — губернатор Тульской области и одним из фаворитов президента рф. Он является высокопоставленным ветераном ФСБ, командовал захватом Крыма в 2014 году.

Дмитрий Патрушев — сын Николая Патрушева в 2018 году был назначен министром сельского хозяйства. Politico называет его представителем российской шпионской элиты и «нового дворянства».

Если же путина свергнут, то правит россией могут следующие кандидаты:

Михаил Мишустин — глава правительства рф. Если путин серьезно заболеет или будет убит, то его обязанности временно возьмет на себя премьер-министра. Для Мишустина такое положение вполне выгодное.

Сергей Собянин — мэр москвы может стать претендентом на место путина, если в рф сильно возрастут протесты и репрессии станут неэффективными. Тогда фигура Собянина может рассматриваться как возможность упорядоченного перехода власти.

Помимо этого, есть вариант и коллективного руководства, в которое войдут Николай Патрушев, директор фсб Александр Бортников, министр обороны Сергей Шойгу и министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

«Курсор» писал ранее, что элита россии хочет сохранить действующую модель власти, но для реализации этого им необходимо отстранить от власти президента рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!