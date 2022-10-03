Путин не сможет удержать власть — эксперт

По словам эксперта, элита россии* хочет сохранить действующую модель власти, но для реализации этого им необходимо отстранить от власти президента рф.

По словам политического эксперта Валерия Клочока, это один из возможных вариантов решения кризиса в россии, возникшего после полномасштабного вторжения россии на территорию Украины. Если путина не отстранят от власти, то страну просто расчленят.

Об этом эксперт заявил в эфире «Эспрессо».

«У меня складывается четкое впечатление, что реализуется сценарий отстранения от власти путина на данном этапе. Это не так просто, потому что есть несколько кланов, которые касаются внутриполитических процессов в россии. Вспомним того самого патрушева, который активно работает по вопросу устранения путина», — отметил эксперт.

Клочок добавил, что все это является одним из вариантов выхода из ситуации для самого российского государства. Он считает, что задача номер один для элиты рф — удержание существующей модели власти.

«Они могут сделать то, что им советуют западные партнеры — выйти на границы 1991 года и сохранить россию в этой модели. путин как раз не находится в одном русле с намерениями этой политической группы, которая пытается сохранить россию. Если им не удастся изменить путина, то история для них будет другой и гораздо хуже. Их просто расчленят. Это более чем очевидный факт», — сказал Клочок.

Ранее Курсор писал о том, что разведка Украины заявила, что появилась информация о двойниках путина. Есть версия, что в последнее время кремль показывает на публике не настоящего владимира путина, а двойника, на что указывает поведение зарубежных политиков.

Кроме этого, российский политик заявил, что сейчас есть все предпосылки для покушения на путина. Российская элита уже откровенно ненавидит путина и потому теперь диктатор будет вынужден еще больше беспокоиться о своей безопасности.

Курсор сообщал, что российский публицист объяснил, почему путин повысил ставки в войне. За словами российского публициста и политолога Андрея Пионтковского, президент рф после саммита ШОС был в подавленном состоянии.

Напомним, что по словам военного эксперта Олега Жданова, глава кремля хочет до 15 ноября завершить войну. Но в его понимании, это когда украинская сторона согласится на переговоры и подпишет капитуляцию на его условиях.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!