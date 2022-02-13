Лапид: На эту неделю запланированы 32 рейса из Украины в Израиль

Министр иностранных дел Израиля заявил, что граждане Израиля в Украине должны взять на себя ответственность и вернуться в Израиль сейчас, а не тогда, когда это будет невозможно.

Тридцать два рейса из Украины в Израиль запланированы на предстоящую неделю, заявил в воскресенье министр иностранных дел Яир Лапид, добавив, что он призывает всех израильских граждан, находящихся в Украине, сесть на эти рейсы на фоне опасений российского вторжения в восточноевропейскую страну.

Рейсы из Украины в Израиль, прибывшие в субботу, были заполнены, сказал Лапид, добавив, что семьи всех израильских эмиссаров в Украине, которых насчитывается более 150 человек, возвращаются домой.

Эти призывы подтвердил премьер-министр Нафтали Беннет в начале воскресного заседания кабинета министров.

«Мы не знаем, как будут развиваться события между Украиной и Россией в ближайшие дни, но, как и весь мир, мы надеемся, что напряженность закончится без эскалации», — сказал Беннет, добавив, что «наш первый долг — заботиться о наших гражданах».

Он повторил призыв к израильтянам покинуть страну.

«Не ждите ситуации, когда вы действительно захотите вернуться, а это будет невозможно», — сказал Беннет. «Возьмите на себя ответственность за свою жизнь, уезжайте из Украины как можно быстрее и возвращайтесь домой».

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