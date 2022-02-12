Лапид провел беседу с израильскими дипломатами в Украине

Лапид заявил, что вскоре он снова поговорит с премьер-министром Нафтали Беннетом, который сегодня вечером проведет переговоры по этому вопросу.

Министр иностранных дел Яир Лапид провел беседы по Zoom с израильскими дипломатами в Украине на фоне растущих опасений, что Россия может вскоре вторгнуться в страну.

Лапид сказал, что дипломаты проинформировали его о своей подготовке к чрезвычайной ситуации, и отметил, что их семьи прибудут в Израиль завтра, после того как им было сказано покинуть Украину.

Он также сообщил, что «консульские силы» отправятся в Украину, «чтобы помочь, в случае необходимости, с эвакуацией израильтян и евреев из Украины».

Ранее Курсор сообщал, что МИД Израиля призывает своих граждан, находящихся в Украине, покинуть страну. Министерство иностранных дел Израиля и Посольство Израиля в Украине призывают израильских граждан, находящихся на территории Украины, пересмотреть необходимость пребывания в этой стране и в любом случае избегать приближения к зонам повышенной опасности.

Также мы писали, что госдепартамент США приказал сотрудникам посольства покинуть Украину. Госдепартамент США приказал сотрудникам посольства США покинуть Украину на фоне роста напряженности в отношениях с Россией.

Еще редакция нашего сайта сообщала, что сразу несколько СМИ назвали даты вероятного полномасштабного вторжения России в Украину.

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