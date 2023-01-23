Лавров сделал резонансное заявление о войне в Украине

Министр иностранных дел *россии сергей лавров считает, что война в Украине ‒ не гибридная, а настоящая война Запада с рф.

Об этом сообщает «ТАСС».

«Когда мы говорим о том, что происходит в Украине, мы говорим о том, что это война уже не гибридная, а настоящая, которую Запад долго готовил против россии, стремясь уничтожить все русское — от языка до культуры, что было в Украине столетиями, и запрещая людям говорить на их родном языке», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ЮАР Наледи Пандор.

«Курсор» сообщал, что пригожин теряет лояльность путина.

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