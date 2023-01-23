Пригожин теряет лояльность путина — аналитики ISW

Эксперты отмечают изменения в отношениях между президентом росси владимиром путиным* и главой вагнера евгением пригожиным.

По данным аналитиков, владелец чвк вагнера евгений пригожин потерял власть и авторитет в глазах президента рф владимира путина после неудачных попыток захватить Бахмут.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики заявили, что звезда пригожина начала закатываться после нескольких месяцев очевидного подъема после того, как он не выполнил обещаний захватить Бахмут собственными силами. путин, вероятно, обратился к пригожину и союзнику пригожина, генералу армии сергею суровикину, с просьбой продолжить усилия по укреплению позиций и сломить волю Украины и ее западных сторонников продолжать войну после того, как обычные российские вооруженные силы, действительно, потерпели катастрофические неудачи.

«Обе попытки потерпели неудачу, поскольку попытки Пригожина захватить Бахмут завершились, а воздушная кампания Суровиина сделала не больше, чем принесла страданий украинским мирным жителям, потратив большинство российских запасов высокоточных ракет», — отметили в ISW.

Однако пригожин решил в этот период, что его звезда действительно восходит и что он может бросить вызов генералу армии валерию герасимову и даже министру обороны сергею шойгу за первенство в военном деле. Но теперь эти надежды кажутся иллюзорными.

Аналитики считают, что путин решил не полагаться на пригожина и его нерегулярные силы и вместо этого снова доверился шерасимову, Шойгу и обычным российским военным. Они добавили, что решение путина сосредоточиться на обычных российских силах и полагаться на них маргинализирует группу вагнера и фракцию силовиков, которые, тем не менее, продолжают вносить свой вклад в военные действия россии в Украине.

путин также пытается восстановить авторитет и репутацию минобороны россии, которые сильно пострадали из-за неудач. возможно, путин почувствовал угрозу возвышения пригожина и его бестактного самоутверждения. В декабре 2022 года путин вновь начал представлять себя в качестве активного лидера военного времени, демонстративно встречаясь со своими командирами и появляясь с войсками.

По словам экспертов, путин никогда полностью не подчинялся рекомендациям или требованиям пригожина и, вероятно, всегда планировал вернуть пригожина на его место, как только российская обычная армия улучшится настолько, чтобы продолжать боевые действия.

Ранее Курсор писал, что украинский генерал поделился планами ВСУ. Украинские власти ведут переговоры по поводу получения дальнобойных ракет, способных достать до москвы.

Курсор сообщал, что россия избрала новую тактику для войны в Украине. Эксперты определили самые уязвимые направление фронта, по которым российская армия будет первоочередно наносить удары.

Кроме этого, что аналитики ISW раскрыли катастрофические потери армии рф на войне в Украине. На самом деле, данные Генштаба Украины весьма далеки от реальных цифр.

Также военный эксперт считает, что война в Украине уже прошла экватор. Это произошло после удачного контрнаступления ВСУ на Херсонском направлении, и после освобождения Херсона.

Напомним, что в кремле рассказали, когда закончится война в Украине. Пресс-секретарь президента россии дмитрий песков сообщил, на каких условиях россия готова прекратить военные действия.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!