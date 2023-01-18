Лавров сравнил россиян с евреями в период Холокоста, а также вспомнил о Гитлере

Министр иностранных дел *рф сергей лавров решил сравнить россиян с евреями, а Запад – с Гитлером и Наполеоном.

Об этом сообщает ТАСС.

«Так же, как Наполеон мобилизовал практически всю Европу против Российской империи, как Гитлер мобилизовал и захватил, поставил под ружье большинство европейских стран и бросил их против Советского Союза, сейчас тоже США сформировали коалицию из практически всех европейцев, входящих в НАТО и членов ЄС с той же задачей – окончательного решения «российского вопроса». Так же, как Гитлер хотел окончательно решить «еврейский вопрос», сейчас, если вы почитаете западных политиков, не только из Польши и Прибалтики, но и гораздо более вменяемых, они однозначно говорят, что россия должна претерпеть стратегическое поражение», – сказал Лавров.

Ранее лавров рассказал о готовности рф к «мирным предложениям» с Украиной, но есть нюанс.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.