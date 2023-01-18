Лавров рассказал о готовности рф к «мирным предложениям» с Украиной, но есть нюанс

Министр иностранных дел россии сергей лавров* заявил в среду, что москва готова рассмотреть любые «серьезные предложения» о мирных переговорах с Украиной, но добавил, что россия пока их не видела. Он обвинил Запад в том, что он «решил за Украину» и убедил президента Украины Владимира Зеленского прервать переговоры в марте 2022 года.

Лавров также исключил возможность мирных переговоров с Зеленским, поскольку Украина приняла закон, запрещающий переговоры с действующей российской властью.

Россиянин настаивал на том, что вторжение в Украину основано на «законных интересах безопасности россии» и ее позиции в мире, повторив, что Украина «не должна иметь военной инфраструктуры, представляющей прямую угрозу для россии», и должна прекратить «преследование» людей российского происхождения, проживающих в Украине.

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Курсор также сообщал, что СМИ утверждают, что Путин уйдет в отставку в этом году. Бывший союзник главы кремля заявил о возможности того, что путин скоро уйдет в отставку.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.