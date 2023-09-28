Добровольцы начали атаку на российской территории, сейчас там ведутся бои.

Бойцы добровольческого батальона "Свобода росии" начали "зачистку" на территории *россии. Так, добровольцы вошли штурмом в белгородскую область.

Об этом говорится в заявлении легиона.

"Сообщаем, что наши группы сейчас работают на территории белгородской области. Среди легионеров раненных и погибших нет, работаем по плану. Сказки про минные поля оставьте конашенкову", - заявили добровольцы.

Как отмечено в сообщении, сейчас на территории белгородской область идет бой. Члены "Свобода россии" подчеркнули, что начинают зачистку россии от режима путина.

Напомним, 22 мая "русский добровольческий корпус" и легион "свобода россии" проникли на территорию российской федерации. В белгородской области эти бойцы начали операцию по "изменению" существующего режима в россии, с владимиром путиным на посту президента. Украинская сторона подчеркнула, что не имеет никакого отношения к происходящим событиям на территории россии.

Тогда между добровольцами и российскими военными прошло несколько ожесточенных боев, в результате которых российская армия понесла значительные потери.

Ранее американский философ и профессор Стэнфордского университета Фрэнсис Фукуяма рассказал, выживет ли власть путина и в чем слабые места россии.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!