Выживет ли власть путина и в чем слабые места россии – ответ известного философа и политолога

По его словам, Китай претендует на часть российских территорий.

По мнению американского философа и профессора Стэнфордского университета Фрэнсиса Фукуяма, режим *владимира путина может распасться, если произойдут ослабления в центре рф.

Об этом сообщает "ГОРДОН".

Политолог и писатель считает, что такие страны, как рф, производят впечатление могущества, но в действительности они "очень хрупкие". Он заявил, что у россии есть много слабых мест и перелом может случиться в случае появления ослабления в центре.

Фукуяма прогнозирует, что регионы рф начнут двигаться по разным направлениям и им предстоит столкнуться с серьезными внешними вызовами. Также он прокомментировал отношения между Китаем и рф, сказав, что не считает страны настоящими друзьями.

По словам философа, в Пекине претендуют на часть территорий рф.

"И все это может произойти в какой-то момент в будущем в случае дискредитации центра российских властей", – добавил он.

Одновременно с этим эксперт не рекомендует надеяться на крах режима путина в скором времени, но он уточнил, что его система управления сейчас является очень слабой.

"Он взорвал свою власть. И потому я не ожидаю, что путинизм выживет. И уж точно не переживет смерть самого путина", – сказал Фукуяма.

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Помимо этого СМИ сообщают о "странных событиях" в больнице, где якобы лечат кадырова.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!