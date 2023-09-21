Выживет ли власть путина и в чем слабые места россии – ответ известного философа и политолога

По мнению американского философа и профессора Стэнфордского университета Фрэнсиса Фукуяма, режим *владимира путина может распасться, если произойдут ослабления в центре рф.
Об этом сообщает "ГОРДОН".
Политолог и писатель считает, что такие страны, как рф, производят впечатление могущества, но в действительности они "очень хрупкие". Он заявил, что у россии есть много слабых мест и перелом может случиться в случае появления ослабления в центре.
Фукуяма прогнозирует, что регионы рф начнут двигаться по разным направлениям и им предстоит столкнуться с серьезными внешними вызовами. Также он прокомментировал отношения между Китаем и рф, сказав, что не считает страны настоящими друзьями.
По словам философа, в Пекине претендуют на часть территорий рф.
"И все это может произойти в какой-то момент в будущем в случае дискредитации центра российских властей", – добавил он.
Одновременно с этим эксперт не рекомендует надеяться на крах режима путина в скором времени, но он уточнил, что его система управления сейчас является очень слабой.
"Он взорвал свою власть. И потому я не ожидаю, что путинизм выживет. И уж точно не переживет смерть самого путина", – сказал Фукуяма.
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Помимо этого СМИ сообщают о "странных событиях" в больнице, где якобы лечат кадырова.
* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!