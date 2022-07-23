Литва возобновила транзит грузов в российский калининград

Транзит будет осуществляться с соблюдением условий усиления контроля транзитных товаров, предусмотренных в руководстве Еврокомиссии.

С пятницы, 22 июля, правительство Литвы возобновило транзит подсанкционных товаров между россией* и калининградом, который был остановлен с середины прошлого месяца.

Об этом сообщает издание Delfi.

Отмечается, что транзитом занимается принадлежащая «Литовским железным дорогам» (ЛЖД) компания грузоперевозок LTG Cargo. Он будет осуществляться с соблюдением условий усиления контроля транзитных товаров, предусмотренных в руководстве Еврокомиссии.

В издании подчеркивают, что транзит товаров, которые попали под санкции ЕС, будет разрешен в случае, если они необходимы, не считаются необычным потоком или моделью торговли и не обходят ограничения.

Согласно сообщению ЛЖД, объем грузоперевозок должен будет соответствовать среднему объему перевозок грузов по железной дороге за три года — с января 2019 года по конец декабря 2021 года.

Представитель железной дороги Мантас Дубаускас отметил, что после разъяснений Еврокомиссии транзит подсанкционных товаров по Литовской железной дороге в калининградскую область рф разрешается, а автомобильные перевозки остаются под запретом.

«Курсор» писал ранее, что с 11 июля Литва, несмотря на угрозы со стороны российской федерации, расширила ограничения на транзит товаров в калининград. Под запрет попал цемент, спирт и древесина.

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