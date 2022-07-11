Литва, несмотря на угрозы, расширила запрет на транзит российских товаров

С сегодняшнего дня Литва, несмотря на угрозы со стороны россии*, расширила ограничения на транзит товаров в калининград.

С понедельника, 11 июля, Литва добавила к товарам, которые запретила перевозить по своей территории в российский город Калининград, цемент, спирт и древесину.

Об этом сообщает издание Reuters.

Несмотря на «жесткие меры», которыми угрожает российская федерация, Литва продолжает расширять список ограничений на транзит российских товаров. Теперь по территории страны запрещается провозить спирт, древесину, бетон и промышленные химикаты на спиртовой основе. Запрет расширили в связи с предусмотренным пакетом санкций ЕС против россии за ее агрессию на территории Украины.

В августе текущего года вступит в силу запрет на транзит российского угля и других видов твердого ископаемого топлива, а с декабря будет запрещено переводить нефтепродукты из рф.

«Курсор» писал ранее, что министерство иностранных дел российской федерации заявило, что запрет транзита через Литву товаров в Калининградскую область может стать причиной «защитных действий» со стороны рф.

Еще мы писали, в Соединенных Штатах заявили, что в Белом доме привержены пятой статье, а нападение российской федерации на Литву будет означать нападение на НАТО.

Напомним, что мировые лидеры требуют немедленно прекратить зверства, проводимые войсками россии в Украине. Применяемые санкции имеют слишком медленный эффект, а реагировать нужно здесь и сейчас. Литва уже признала россию государством-террористом.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!