Лукашенко сказал, что он и путин ‒ самые вредные и токсичные люди на Земле

20:36, Сегодня
Новости СНГ, Политика
александр лукашенко фото
Фото: depositphotos.com

Президент Беларуси удивил необычным заявлением.

На пресс-конференции в Минск по итогам переговоров с *владимиром путиным президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о своих личных качествах, а также своего коллеги.

«Мы вдвоем соагрессоры, самые вредные, токсичные люди на этой планете», ‒ заявил Лукашенко.

Подробнее о том, как прошли переговоры, читайте в материале «Курсор».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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