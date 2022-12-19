Лукашенко сказал, что он и путин ‒ самые вредные и токсичные люди на Земле

На пресс-конференции в Минск по итогам переговоров с *владимиром путиным президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о своих личных качествах, а также своего коллеги.

«Мы вдвоем соагрессоры, самые вредные, токсичные люди на этой планете», ‒ заявил Лукашенко.



Подробнее о том, как прошли переговоры, читайте в материале «Курсор».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!