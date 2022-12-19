Путин провел пресс-конференцию по итогам переговоров с Лукашенко: что он сказал

20:30, Сегодня
Новости СНГ, Политика
владимир путин фото
Фото: скриншот из YouTube

Диктатор прокомментировал слухи о планах «поглощения» россией Беларуси.

Появились основные заявления президента *россии владимира путина по итогам встречи с Александром Лукашенко в Минске.

Об этом сообщает российское издание «ТАСС».

Что говорил кремлевский диктатор:

  • Россия и беларусь уверенно и эффективно минимизируют влияние санкций на свои экономики;
  • Страны реализовали около 600 из 1 000 интеграционных мероприятий;
  • Согласованы основные параметры по ценам на российские энергоресурсы для беларуси;
  • Лукашенко посетит в рф в ближайшие дни Центр подготовки космонавтов, затем — Неформальный саммит СНГ в Петербурге;
  • Существуют планы направить белорусского космонавта на МКС в 2023 году;
  • россия и Беларусь будут продолжать практику постоянных военных учений;
  • Рф будет готовить экипажи белорусских самолетов, переоборудованных для возможного применения воздушных боеприпасов с ядерной боевой частью;
  • Планы «поглощения» россией Беларуси — чушь.

Главные заявления Александра Лукашенко:

  • Беларусь и рф смогли выстоять в текущих условиях и найти возможности для роста своих экономик;
  • Текущий год в отношениях Беларусь и рф стал самым насыщенным по уровню сотрудничества и интенсивности контактов;
  • Важен тот факт, что санкционная политика бумерангом ударила по ее авторам;
  • Беларусь и рф справляются с текущими вызовами;
  • Вопросы по унификации рынка с рф в ближайшее время будут сняты;
  • Беларусь и россия не будут создавать параллельных производств, будут развивать кооперацию в промышленности;
  • Правительствам рф и Беларусь даны поручения по доработке программ, связанных с развитием общих рынков;
  • Россия и Беларусь договорились наращивать темпы реализации ряда союзных программ;
  • Беларусь поставила на боевое дежурство переданные россией комплексы С-400 и «Искандер»;
  • Россия и Беларусь совместно готовят экипажи самолетов, «несущих специфические боеприпасы»;
  • Запад не сможет разорвать отношения Беларуси и россии;
  • Лишить Беларусь независимости и суверенитета хотел Запад, а россия, наоборот, протянула руку помощи;
  • Правительства рф и Беларусь в ближайшее время формализуют решения президентов по газу.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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