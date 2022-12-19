Путин провел пресс-конференцию по итогам переговоров с Лукашенко: что он сказал

Появились основные заявления президента *россии владимира путина по итогам встречи с Александром Лукашенко в Минске.
Об этом сообщает российское издание «ТАСС».
Что говорил кремлевский диктатор:
- Россия и беларусь уверенно и эффективно минимизируют влияние санкций на свои экономики;
- Страны реализовали около 600 из 1 000 интеграционных мероприятий;
- Согласованы основные параметры по ценам на российские энергоресурсы для беларуси;
- Лукашенко посетит в рф в ближайшие дни Центр подготовки космонавтов, затем — Неформальный саммит СНГ в Петербурге;
- Существуют планы направить белорусского космонавта на МКС в 2023 году;
- россия и Беларусь будут продолжать практику постоянных военных учений;
- Рф будет готовить экипажи белорусских самолетов, переоборудованных для возможного применения воздушных боеприпасов с ядерной боевой частью;
- Планы «поглощения» россией Беларуси — чушь.
Главные заявления Александра Лукашенко:
- Беларусь и рф смогли выстоять в текущих условиях и найти возможности для роста своих экономик;
- Текущий год в отношениях Беларусь и рф стал самым насыщенным по уровню сотрудничества и интенсивности контактов;
- Важен тот факт, что санкционная политика бумерангом ударила по ее авторам;
- Беларусь и рф справляются с текущими вызовами;
- Вопросы по унификации рынка с рф в ближайшее время будут сняты;
- Беларусь и россия не будут создавать параллельных производств, будут развивать кооперацию в промышленности;
- Правительствам рф и Беларусь даны поручения по доработке программ, связанных с развитием общих рынков;
- Россия и Беларусь договорились наращивать темпы реализации ряда союзных программ;
- Беларусь поставила на боевое дежурство переданные россией комплексы С-400 и «Искандер»;
- Россия и Беларусь совместно готовят экипажи самолетов, «несущих специфические боеприпасы»;
- Запад не сможет разорвать отношения Беларуси и россии;
- Лишить Беларусь независимости и суверенитета хотел Запад, а россия, наоборот, протянула руку помощи;
- Правительства рф и Беларусь в ближайшее время формализуют решения президентов по газу.
«Курсор» сообщал, что лавров рассказал, зачем россия начала войну.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!