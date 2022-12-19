Путин провел пресс-конференцию по итогам переговоров с Лукашенко: что он сказал

Фото: скриншот из YouTube

Диктатор прокомментировал слухи о планах «поглощения» россией Беларуси.

Появились основные заявления президента *россии владимира путина по итогам встречи с Александром Лукашенко в Минске. Об этом сообщает российское издание «ТАСС». Что говорил кремлевский диктатор: Россия и беларусь уверенно и эффективно минимизируют влияние санкций на свои экономики;

Страны реализовали около 600 из 1 000 интеграционных мероприятий;

Согласованы основные параметры по ценам на российские энергоресурсы для беларуси;

Лукашенко посетит в рф в ближайшие дни Центр подготовки космонавтов, затем — Неформальный саммит СНГ в Петербурге;

Существуют планы направить белорусского космонавта на МКС в 2023 году;

россия и Беларусь будут продолжать практику постоянных военных учений;

Рф будет готовить экипажи белорусских самолетов, переоборудованных для возможного применения воздушных боеприпасов с ядерной боевой частью;

Планы «поглощения» россией Беларуси — чушь. Главные заявления Александра Лукашенко: Беларусь и рф смогли выстоять в текущих условиях и найти возможности для роста своих экономик;

Текущий год в отношениях Беларусь и рф стал самым насыщенным по уровню сотрудничества и интенсивности контактов;

Важен тот факт, что санкционная политика бумерангом ударила по ее авторам;

Беларусь и рф справляются с текущими вызовами;

Вопросы по унификации рынка с рф в ближайшее время будут сняты;

Беларусь и россия не будут создавать параллельных производств, будут развивать кооперацию в промышленности;

Правительствам рф и Беларусь даны поручения по доработке программ, связанных с развитием общих рынков;

Россия и Беларусь договорились наращивать темпы реализации ряда союзных программ;

Беларусь поставила на боевое дежурство переданные россией комплексы С-400 и «Искандер»;

Россия и Беларусь совместно готовят экипажи самолетов, «несущих специфические боеприпасы»;

Запад не сможет разорвать отношения Беларуси и россии;

Лишить Беларусь независимости и суверенитета хотел Запад, а россия, наоборот, протянула руку помощи;

Правительства рф и Беларусь в ближайшее время формализуют решения президентов по газу. «Курсор» сообщал, что лавров рассказал, зачем россия начала войну. * — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала: Рами Мадрих