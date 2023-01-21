Маск высказался об освобождении Крыма: Очень рискованно

Бизнесмен говорит, что «настроен проукраински», но есть нюанс.

Миллиардер Илон Маск утверждает, что поддерживает Украину, но в то же время обеспокоен готовностью США помочь ей освободить Крым.

Об этом он сообщил в Twitter.

«Я настроен проукраински, но безжалостная эскалация очень рискованна для Украины и мира», – написал Маск.

Таким образом он прокомментировал статью издания The New York Times о том, что «США готовы помочь Украине нацелиться на Крым», в рамках чего Вашингтон может передать Киеву оружие, которое нужно для полного освобождения оккупированного *россией Крыма.

«Курсор» сообщал, что российский публицист высказался о перспективах освобождения Крыма ВСУ.

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