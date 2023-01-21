Российский публицист высказался о перспективах освобождения Крыма ВСУ

Украина почти одиннадцать месяцев сражается с российской федерацией* за свою свободу и независимость. И ВСУ не собираются останавливаться до тех пор, пока не выгонят врага из всей своей территории, включая оккупированный в 2014 году Крым. И полуостров может быть освобожден даже быстрее, чем Донбасс.

Таким мнением поделился с «24 каналом» российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский.

По его словам, западные источники говорят, что США готовые помочь Украине атаковать Крым, чтобы вернуть его под свой контроль. И скоро захватчикам придется смириться с тем, что они потеряют полуостров. В администрации президента США Джо Байдена начали признавать, что Украине нужно оружие, чтобы атаковать российских военных во временно оккупированном Крыму.

В связи с этим Вашингтон рассматривает возможность предоставить Украине оружие, чтобы наносить удары по полуострову. Как отметил Пионтковский, очевидно, что Украине удастся вернуть Крым под свой контроль. И это может произойти быстрее, чем ВСУ деоккупируют Донбасс.

Эксперт отметил, что кроме символического значения, объективно Крым – самое слабое место в российской системе обороны.

«Курсор» писал ранее, что министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что можно вернуть Крым без боя на фоне внутреннего кризиса в россии.

Еще мы писали, что глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдуллахиан заявил, что Тегеран не признает «присоединение» к россии временно оккупированных украинских территорий ‒ Крыма, Луганской и Донецкой областей.