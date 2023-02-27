Медведев грозится уничтожить человечество, если существование россии будет под угрозой

Дмитрий * медведев, который занимает должность заместителя председателя совета безопасности российской федерации, высказал угрозу, что если возникнет угроза существованию россии, это может привести к подрыву и самой человеческой цивилизации.

«Если всерьез встанет вопрос о существовании самой России, он будет решен отнюдь не на украинском фронте. А вместе с вопросом дальнейшего существования всей человеческой цивилизации. И здесь не должно быть никаких двусмысленностей. Мир без России нам не нужен», — заявил Медведев.

Так, заместитель главы совета безопасности рф подчеркнул, что враги россии поставляют оружие Киеву и мешают возможным переговорам. Тем не менее, медведев уверен, что россия не допустит такого развития событий.

«Наши враги занимаются именно этим, не желая понять, что их цели заведомо ведут к тотальному фиаско. Проигрышу для всех. Краху. Апокалипсису. Когда о прежней жизни придется забыть на века, пока не перестанут исходить радиацией дымные завалы», — сказал он.

Он считает, что западные страны и их союзники составляют только 15% населения земного шара, но якобы россия и ее партнеры имеют более значительную численность и силу. По словам медведева, спокойная мощь его «великой страны» и авторитет ее партнеров являются ключевыми факторами для сохранения будущего всего мира.

«Курсор» сообщал о том, что российская федерация увеличивает военное сотрудничество с Ираном и КНДР. По словам координатора стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джона Кирби, это «сделает ситуацию на Ближнем Востоке еще более тяжелой для наших партнеров и друзей».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!