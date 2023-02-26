Путин больше не контролирует кадырова и пригожина — в СНБО рассказали о проблемах в кремле

То, что в кремле происходят кулуарные «разборки» понятно всем. Собственно, именно из-за этого вся военная кампания россии рушится на глазах.

Европейские политики, в частности украинские, весь 2022 год утверждали, что россия* прекратит свое существование в том виде, в котором она сейчас есть. Однако как именно это произойдет непонятно. Но вот сам процесс распада был запущен 24 февраля 2022 года. В связи с этими перспективами, путин теряет влияние внутри рф, и над отдельными людьми, в том числе над главой чечни рамзаном кадыровым и владельцем чвк «вагнер» евгением пригожиным.

Подробнее об этом информирует «Радио Свобода».

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов уверен в том, что российская федерация в будущем распадется. Более того, чиновник уверен, что некая «фрагментация» рф произойдет вне зависимости от желания Запада или кого-то другого, потому что процесс похожий на неизбежное извержение вулкана.

Согласно заявлению Данилова, распад россии не является его личным желанием, а основан на его анализе текущей ситуации. Он также утверждает, что знает, с какой территории это начнется, но не раскрывает подробности, и что это произойдет в «ближайшее время»

Ранее «Курсор» информировал, что на фронте в Украине россия начала применять против украинских военных самодельные бронемашины-камикадзе, загруженные взрывчаткой.

Напоминаем, что российская федерация увеличивает военное сотрудничество с Ираном и КНДР. По словам координатора стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джона Кирби, это «сделает ситуацию на Ближнем Востоке еще более тяжелой для наших партнеров и друзей».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!