Медведев угрожает НАТО из-за поставок Украине ЗРК Patriot

Экс-президент россии заявил, что НАТО должно «покаяться» и прекратить свое существование.

Заместитель председателя Совета безопасности *рф дмитрий медведев, заявил, что если ВСУ получат ЗРК «Patriot», то они станут «законной целью» российской армии.

Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Если, как намекнул Столтенберг, НАТО поставит киевским фанатикам комплексы «Patriot» вместе с натовским персоналом, они сразу же станут законной целью наших Вооруженных сил», ‒ написал экс-президент рф.

Помимо этого медведев прокомментировал заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга касаемо того, что Украина одержит победу в войне как суверенное независимое государство. По его словам, Столтенберг ничего не сказал о территориальной целостности.

«Типа победит, но, видимо, в новых, сильно урезанных границах своей независимости, и вся такая суверенная сядет за стол переговоров. Это уже прогресс», ‒ заявил чиновник.

Заместитель председателя Совета безопасности обвинил «наглых натовских выскочек» в том, что они забывают, как их организация якобы совершала государственные перевороты в суверенных государствах по всей Земле, смещала законно избранных лидеров стран и убивала многих мирных граждан. Также он заявил о поставках оружия «всякому отребью, зоологическим выродкам и экстремистским режимам».

Медведев пишет, что с момента образования альянса он продемонстрировал, что имеет «сугубо закрытую корпоративную сущность», и отстаивает интересы «англосаксонских стран и их прихвостней». По мнению медведева, цивилизованный мир не нуждается в этой организации, а потому он призвал НАТО «покаяться перед человечеством» и распуститься «как преступное образование».

«Курсор» сообщал, что путин выступил с новым заявлением.

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