Путин выступил с новым заявлением: что он сказал

Фото: скриншот из YouTube

Речь диктатора касалась темы правосудия.

Владимир *путин выступил на Всероссийском съезде судей. Об этом сообщает SVTV News. Основные тезисы: Верховный Суд россии последовательно идёт по пути более широкого применения наказаний, альтернативных лишению свободы;

Судейскому сообществу принадлежит большая роль в укреплении делового климата в стране;

В целом вызовы, угрозы, с которыми столкнулась и сталкивается сегодня страна, не могут служить оправданием для поверхностного или обвинительного подхода при проведении судебных разбирательств;

Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией: они незыблемы, мы никогда не должны об этом забывать;

Огромное значение имеет работа по признанию фактов геноцида мирных граждан в период Великой Отечественной войны, которую проводят областные и районные суды;

Верховному Суду совместно с другими органами судейского сообщества предстоит большая работа по формированию новых составов судов в новых областях россии, их скорейшей интеграции в российскую судебную систему. Сделать это нужно в максимально сжатые сроки, чтобы гражданам, проживающим на этих территориях, было гарантировано конституционное право на судебную защиту

Альтернативные наказания до первой статьи про оборонную промышленность. Права и свободы, гарантированные Конституцией до первого оппозиционного митинга. Судебная защита на аннексированных территориях до первого «предателя». «Курсор» сообщал, что оппозиционер назвал условие, при котором в рф может произойти революция. * — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала: Рами Мадрих