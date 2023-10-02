Мэрия москвы слила данные о секретных объектах российских силовиков

Обнародована информация, которая считается в рф государственной тайной.

Информация о российских объектах ФСО, ФСИН, СВР и других силовых ведомств оказалась в открытом доступе. Перечень адресов этих объектов был обнаружен в документе, опубликованном на сайте московской мэрии, который содержит список особых потребителей электроэнергии.

Об этом пишут ряд пропагандистских СМИ.

Среди этих потребителей находятся сооружения ржд, метро, медицинские учреждения, органы власти, мчс и мвд. Особый интерес вызывают разделы, посвященные военным и спецслужбам. В списке присутствуют адреса и информация о воинских частях, организациях минобороны рф и специфических подразделениях. Хотя многим местонахождение этих объектов уже известно, официальный реестр никогда ранее не был доступен публике.

С использованием этого документа журналисты смогли выявить незаметные здания, которые принадлежат силовым структурам. В некоторых случаях в списке указаны точные адреса, вплоть до квартиры, где проживают сотрудники спецслужб. Например, был обнаружен адрес дома №91 на Профсоюзной улице, который связан с разведчиками.

Наибольшее количество объектов недвижимости в москве относится к федеральной службе охраны - в/ч 66631. Помимо известных объектов в кремле, фсо владеет множеством незаметных зданий по всей москве. Например, здание по адресу армянский переулок, д. 3/5, стр. 3 исходно относилось к Дому причта Армянской церкви, но в документе о потребителях электричества указано, что это место проживания сотрудников фсо.

Члены расследовательной группы отмечают, что разглашение этой информации является нарушением государственной тайны и подпадает под статью 283 Уголовного кодекса российской федерации. С 2022 года было заведено 53 дела по этой статье, и из них 41 было рассмотрено судами. В результате 37 дел завершились обвинительными приговорами.

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