Россияне готовятся к масштабной мобилизации.

Мобилизация в *россии продолжается на постоянной основе, но жители москвы пока остаются вне поля зрения этого процесса. Однако в будущем ситуация может измениться и они также будут задействованы.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

Согласно заявлению, большая часть мобилизационной волны прошла мимо москвы и московского региона, при этом не касаясь гастарбайтеров или нежелательных социальных групп. Для обычных жителей москвы мобилизация пока остается незначительной. Тем не менее представитель разведки отмечает, что в будущем ситуация изменится.

Представитель также отмечает, что хотя режим президента рф владимира путина будет предпринимать меры для защиты жителей столицы, мобилизация неминуемо затронет их. Он указывает, что новая возможная волна мобилизации затронет еще больше семей, но из-за определенных опасений руководство россии откладывает ее объявление.

Также глава украинской разведки отмечает, что мобилизация продолжается скрыто, и набор новых рекрутов происходит постоянно, даже в тюрьмах. Ежемесячно около 20 тысяч россиян присоединяются к оккупационной армии.

Представитель Главного управления разведки Минобороны указывает, что новая публичная волна мобилизации может начаться в это осеннее время.

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* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!