Месть оккупантов: в нескольких областях Украины исчезли свет и вода из-за ударов по критической инфраструктуре

В Украину жители Сумской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областей лишились света и воды. Есть информация о повреждении одной из крупнейших ТЭЦ в Харькове.

Помимо указанных областей, частично обесточенными оказались Донецкая и Запорожская. Информацию об этом подтвердили мэры многих украинских городов.

«Удар по инфраструктурному объекту Харькова. Из-за удара — во многих районах города пропал свет. По этой же причине в тех же районах нет воды – не работают насосы. Это подлая и циничная месть российского агрессора за успехи нашей армии на фронте, в частности – в Харьковской области. Прошу всех соблюдать покой. Наши специалисты и коммунальщики уже работают над устранением тех повреждений, которые городу нанес наш враг. Агрессор подлый, он с самого начала был нацелен на уничтожение нас, как нации. Но мы победим. Доказано ВСУ», – сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Местные главы других территорий просят население сохранять спокойствие и утверждают, что власти пытаются решить эти проблемы, вызванные агрессией армии *рф.

«Уважаемые граждане! В настоящее время территория общины полностью обесточена в связи с тем, что оккупанты ударили по объектам критической инфраструктуры!», – рассказали в Дергачевском городском совете, что в Харьковской области.

По словам главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, в Днепропетровской области сейчас проводят ремонтные работы и намерены в скором времени восстановить энергоснабжение.

Украинский блогер Игорь Лаченков, активно освещающий войну в Украине, заявил, что россия повредила одну из крупнейших ТЭЦ в Харькове.

«Потерпев поражение на восточном фронте в последние дни, Россия совершает очередной теракт и наносит удар по важнейшей инфраструктуре Украины, повредив одну из крупнейших ТЭЦ в Харькове – ТЭЦ-5. В результате несколько крупных городов обесточены», – сообщил он.





Ранее в разведке Украины сообщили, что россия планируют опять обстрелять Запорожскую АЭС.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!