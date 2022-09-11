Россияне планируют вновь обстрелять Запорожскую АЭС — разведка Украины

По информации ГУР, подразделениям 94-й дивизии росгвардии, дислоцирующимся на территории станции, поступила команда зайти в укрытие и находиться там до «особого распоряжения».

Командование российских оккупационных войск, вероятно, планирует очередной провокационный обстрел города Энергодар и Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). оккупанты традиционно планируют обвинить в этом Украину.

Об этом сообщает Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

«Получена информация, что подразделениям 94-й дивизии росгвардии*, дислоцирующимся на территории ЗАЭС, поступила команда в 14.00 зайти в укрытие и находиться там до «особого распоряжения», — говорится в сообщени.

Отмечается, что российские войска и оккупационная администрация должны покинуть территорию ЗАЭС и города Энергодар.

«ЗАЭС должна быть демилитаризована без каких-либо дополнительных условий. Сама станция должна вернуться под контроль украинского Энергоатома и МАГАТЭ», — отметили в ГУР.

Как сообщал Курсор, в понедельник, 5 сентября, в результате постоянных обстрелов оккупантами Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) была отключена последняя линия, которая соединяла узел объекта с энергосистемой Украины.

Ранее Курсор писал о том, что 1 сентября генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси покинул Запорожскую АЭС, после чего на станции остались 5 инспекторов, которые разгружают привезенное ими оборудование и продолжат работу на объекте.

Во время визита на ЗАЭС удалось снять военную технику рф*, что запрещено нормами международного права. Российские пропагандисты утверждают, что она обеспечивает радиационную и химическую защиту станции.

Также Курсор информировал о том, что в россии «анонсировали» провокации на ЗАЭС во время визита миссии МАГАТЭ. В частности, в так называемом «главном совете военно-гражданской администрации Запорожской области» утверждают, что Украина якобы может устроить «провокацию» во время визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС и обвинить в этом рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!