Месть за Мариуполь: один из городов рф атаковала саранча

Приморско-ахтарск в краснодарском крае рф* атаковала саранча, именно из этого города ежедневно самолеты бомбили украинский город Мариуполь.

В приморско-ахтарском районе краснодарского края борются с нашествием саранчи. С аэропорта этого региона каждый день взлетали самолеты, которые бомбили Донецкую область, в частности Мариуполь. Об этом на своем Telegram-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, природа будто начала мстить россиянам за их агрессию в отношении Украины. Боевая саранча атаковала город и с нашествием насекомых ничего не могут поделать.

«Так, «украинская боевая» саранча атаковала Приморско-Ахтарск. С аэродрома этого города ежедневно взлетают самолеты, что бомбят Донецкую область. Мало того, именно оттуда страна-агрессор отправляла бомбардировщиков, которые убивали людей в Драмтеатре и роддоме Мариуполя», — говорится в сообщении.

«Курсор» писал ранее, что во временно захваченном российскими войсками Мариуполе оккупанты продолжают издеваться над местным населением. Люди живут в страхе за свою жизнь, а солдаты рф тем временем усиливают режим контроля.

Еще мы писали, что жители оккупированного Мариуполя, жалуются на острую нехватку воды и еды. В нескольких точках города установлены емкости с питьевой водой. Но доступ к ней предоставляется после отбывания трудовой повинности. Большинство людей привлекают к расчистке города от мусора, завалов и трупов.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!