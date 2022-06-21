Михаэль Бродский: Посольство Израиля в Киеве полностью откроется в ближайшие дни

Посольство Израиля в Киеве заявил о том, что сегодня в столице Украины произошел первый консульский прием для израильтян, а в ближайшие дни посольство начнет функционировать на 100 процентов.

Посольство Израиля в Киеве будет полностью открыто в течение недели, сообщил посол Михаэль Бродский.

Сотрудники посольства были первоначально переведены в город Львов на западе Украины 21 февраля, за три дня до начала российского вторжения. Через пять дней их перевели в гостиницу в приграничном польском городе Пшемысль, где они провели большую часть времени на часто хаотичных пограничных переходах, помогая израильским гражданам покинуть страну.

17 мая Бродский во главе группы из четырех израильских дипломатов прибыл в Киев, чтобы временно возобновить работу посольства и поднять флаг страны.

Открытие посольства в столице Украины подчеркивает масштабы неудач москвы* в войне. Россия пыталась взять Киев на начальном этапе вторжения, но отступила с большими потерями после того, как украинские войска успешно сдержали атаку.

«Сегодня посольство начинает оказывать консульские услуги впервые с начала войны», — говорит он.

Курсор ранее писал, что посол Израиля в Украине поднял израильский флаг в Киеве. Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский повесил флаг еврейского государства у здания посольства в Киеве. Об этом он сообщил на своих аккаунтах в различных социальных сетях, а также разместил фотографию. На нем можно увидеть самого Бродского, израильский флаг, а также вооруженных украинских солдат, на заднем плане.