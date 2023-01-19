Министр Коэн хочет посетить Украину

Уже в «ближайшее время».

Посол Израиля в Украине Михаил Бродский рассказал о разговоре, состоявшемся между министрами иностранных дел Израиля и Украины, Эли Коэном и Дмитрием Кулебой.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Израиля Эли Коэна с министром иностранных дел Украины Дмитро Кулебой. Министр Коэн выразил желание посетить Киев при ближайшей возможности», ‒ сказано в сообщении.

Ранее «Курсор» рассказывал о деталях разговора Коэна с Кулебой. В частности, Израиль усилит помощь Киеву.