Глава МИД поговорил с украинским коллегой: Израиль усилит помощь Киеву

Состоялась беседа министров иностранных дел Израиля и Украины, Эли Коэна и Дмитрия Кулебы.

Об этом сообщил в Twitter Кулеба.

«В нашем первом звонке, Эли Коэн и я обсудили сотрудничество в рамках международных организаций, способы противодействия общим угрозам безопасности. Министр Коэн осудил российскую агрессию против Украины, подтвердил планы Израиля по наращиванию гуманитарной помощи и содействия в других сферах», ‒ написал Кулеба.

Несколько ранее министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что Киев склоняет Иерусалим к отказу о нейтральной политики в вопросе войны против *рф, но сейчас добиться успехов в этом вопросе не удалось.

По словам чиновника, армия оккупантов использует иранские дроны для совершения терактов против украинцев. В будущем это же вооружение могут использовать против населения Израиля, утверждает Резников.

В силу этого украинская сторона хочет, чтобы Государство Израиль и его официальные представители сотрудничали с Киевом «любым способом». Также он высказался об информации о том, что Вашингтон может передать Украине 300 тысяч боеприпасов c натовским калибром 155 мм, которые находятся на израильских складах.

«Курсор» сообщал, что глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдуллахиан заявил, что Тегеран не признает временно оккупированные украинские территории российскими.

Помимо этого недавно бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предположил, развалится ли российская федерация и окажется ли ее президент владимир путин в тюрьме.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!